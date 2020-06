രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് റഷ്യയിലേക്ക്; യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രധാന ലക്ഷ്യം

Posted on: June 22, 2020 11:46 am | Last updated: June 22, 2020 at 12:09 pm