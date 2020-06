ചൈനക്ക് ക്ലീന്‍ചിറ്റ്‌ !

അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് ആരും കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്ന് രാജ്യത്തോടും ലോകത്തോടും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോള്‍, യഥാര്‍ഥത്തിലൊരു കടന്നുകയറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് സാധൂകരണം നല്‍കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

Posted on: June 22, 2020 4:01 am | Last updated: June 21, 2020 at 11:37 pm