ഭാര്യയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ആറ്റില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കി

Posted on: June 20, 2020 8:51 pm | Last updated: June 20, 2020 at 8:51 pm