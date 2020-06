രാജ്യം ഇറക്കുമതി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; കല്‍ക്കരി ഖനന ലേലത്തിന് തുടക്കമായി

Posted on: June 18, 2020 12:19 pm | Last updated: June 18, 2020 at 12:19 pm