കൊവിഡ് സമ്പര്‍ക്ക ഭീഷണി; തൃശ്ശൂരിലെ പച്ചക്കറി, മീന്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ അടച്ചു

Posted on: June 16, 2020 11:23 am | Last updated: June 16, 2020 at 11:23 am