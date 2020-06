ഡൽഹി ദുരന്തത്തിലേക്ക് വീഴുന്നോ?

പരിശോധനക്കായി പ്രായഭേദമില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നീണ്ട നിരയാണ്. നിന്നനില്‍പ്പില്‍ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നവര്‍, പോസിറ്റീവായിട്ടും കിടക്ക ലഭ്യമാകാതെ വരുന്നവര്‍, മൃതദേഹങ്ങള്‍ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍... മഹാനഗരം ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴുതി മാറുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍

Posted on: June 16, 2020 4:02 am | Last updated: June 16, 2020 at 1:35 am