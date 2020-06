കടൽ നിയമങ്ങൾ കടലെടുത്തപ്പോൾ

പുഴകള്‍ പലതും ശോഷിച്ചതിനാല്‍ കടലിലേക്കുള്ള ജലത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കേരള തീരത്തെ മത്സ്യ പ്രജനനത്തെ ബാധിച്ചുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വരുമോ ആ ചാകരക്കാലം- 2 വരുമോ ആ ചാകരക്കാലം- 2

Posted on: June 14, 2020 4:01 am | Last updated: June 13, 2020 at 11:49 pm