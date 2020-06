കൊവിഡ് അത്രമേല്‍ ഭരണകൂടത്തെ കാത്തു

കേന്ദ്ര ഖജനാവില്‍ കണക്കൊപ്പിക്കാനുദ്ദേശിച്ച് പദ്ധതികള്‍ വേണ്ടെന്നുവെക്കുമ്പോള്‍ പട്ടിണിയിലാകാന്‍ പോകുന്ന കോടിക്കണക്കിനാളുകളെ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കാണുന്നതേയില്ല. അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ അതിജീവിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന ഫാസിസ്റ്റ് തത്വം നടപ്പാക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് അവസരം നല്‍കുകയാണ് കൊവിഡ് കാലം.

Posted on: June 10, 2020 4:07 am | Last updated: June 10, 2020 at 1:14 am