ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കാം വൃക്കയെ

വൃക്ക രോഗം പലപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തി ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ കഴിയാറില്ല. വൃക്കകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം 70 ശതമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് രോഗം തിരിച്ചറിയുക

Posted on: June 10, 2020 9:30 am | Last updated: June 9, 2020 at 7:46 pm