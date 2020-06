സ്‌കൂള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയും പ്രവര്‍ത്തിസമയവും ചുരുക്കുന്നു; സിബിഎസ്ഇ സിലബസ് ഒരു മാസത്തിനകം

കൊവിഡ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് അക്കാഡമിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയനഷ്ടം കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മന്ത്രാലയം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

Posted on: June 9, 2020 8:48 pm | Last updated: June 9, 2020 at 8:48 pm