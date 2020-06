അറിയാം, നാഡിവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന ഗില്ലന്‍ ബാരി സിന്‍ഡ്രോം

രണ്ട് മുതല്‍ നാലാഴ്ച കൊണ്ടാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുക. കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ കുറച്ച് ആഴ്ചകള്‍കൊണ്ടോ അസുഖം ഭേദമാകാം.6-12 വരെ മാസങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് മിക്ക രോഗികളും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത്

Posted on: June 9, 2020 9:35 am | Last updated: June 8, 2020 at 3:41 pm