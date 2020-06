ബില്ല് അടച്ചില്ല; വയോധികനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ക്രൂരത

ബില്ല് അടച്ചില്ല; വയോധികനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ക്രൂരത

Posted on: June 7, 2020 1:20 pm | Last updated: June 7, 2020 at 1:49 pm