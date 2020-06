കൊവിഡ്: ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്

അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്

Posted on: June 5, 2020 11:45 am | Last updated: June 5, 2020 at 11:51 am