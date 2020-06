സൈന്യത്തെ ഇറക്കല്‍: ട്രംപിനെതിരെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി, രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുകയാണെന്ന് മുന്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

Posted on: June 4, 2020 6:58 pm | Last updated: June 4, 2020 at 6:58 pm