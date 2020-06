പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസ്: പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതില്‍ സര്‍ക്കാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

Posted on: June 4, 2020 3:44 pm | Last updated: June 4, 2020 at 3:44 pm