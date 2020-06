രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു; പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Posted on: June 4, 2020 8:56 am | Last updated: June 4, 2020 at 8:56 am