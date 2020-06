പുലാമന്തോള്‍ സ്വദേശി അല്‍ ഐനില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

Posted on: June 1, 2020 12:15 pm | Last updated: June 1, 2020 at 12:15 pm