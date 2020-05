ഉമര്‍ ബ്‌നു അബ്ദുല്‍ അസീസി (റ)ന്റെ ഖബര്‍ തീവ്രവാദികള്‍ തകര്‍ത്തു

Posted on: May 30, 2020 6:53 pm | Last updated: May 30, 2020 at 6:53 pm