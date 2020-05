ഉംറ തീര്‍ഥാടനത്തിന് അനുമതിയില്ല; ഹറമിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്കും തുടരും

Posted on: May 28, 2020 8:40 pm | Last updated: May 28, 2020 at 8:40 pm