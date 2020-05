വരുന്നൂ മഴക്കാലം; ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ കൂടുതല്‍ വിപുലമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 28, 2020 8:22 pm | Last updated: May 28, 2020 at 8:22 pm