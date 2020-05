മുന്‍ കരുതല്‍ ഉറപ്പാക്കി ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം: കെ പി എ മജീദ്

Posted on: May 25, 2020 10:26 pm | Last updated: May 25, 2020 at 10:26 pm