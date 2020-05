കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി നഴ്സ് റിയാദില്‍ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ചു

Posted on: May 21, 2020 8:42 pm | Last updated: May 21, 2020 at 8:42 pm