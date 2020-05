മുപ്പതിനായിരം രൂപ കാര്‍ വാടക കൊടുത്ത് നാട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഭാര്യ വീട്ടില്‍ കയറ്റിയില്ല; രോഗമില്ലാത്ത കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍

Posted on: May 11, 2020 8:41 pm | Last updated: May 11, 2020 at 8:41 pm