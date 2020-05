മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക് പാസ് നല്‍കുന്നത് താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തി

Posted on: May 7, 2020 12:37 pm | Last updated: May 7, 2020 at 12:37 pm