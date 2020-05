മലയാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു

Posted on: May 4, 2020 1:01 pm | Last updated: May 4, 2020 at 1:03 pm