പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന് കരുതിയാല്‍ മതി; കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് യാത്രാ ചിലവും 7500 രൂപയും കേന്ദ്രം നല്‍കണം: മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

Posted on: May 2, 2020 12:36 pm | Last updated: May 2, 2020 at 12:36 pm