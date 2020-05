ആംബുലന്‍സില്‍ മൃതദേഹവുമായി കര്‍ണാടകയിലെത്തിയ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്

Posted on: May 2, 2020 9:34 am | Last updated: May 2, 2020 at 9:34 am