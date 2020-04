ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട് അല്ലാത്തയിടങ്ങളില്‍ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു; കണ്ണൂരില്‍ കലക്ടറും എസ് പിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍

Posted on: April 29, 2020 5:47 pm | Last updated: April 29, 2020 at 5:47 pm