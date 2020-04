ഇന്ത്യയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 27892 ആയി; 872 ജീവനുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു

Posted on: April 27, 2020 9:00 am | Last updated: April 27, 2020 at 11:27 am