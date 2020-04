ഒന്‍പത് പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു; സഊദിയില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 16000 കവിഞ്ഞു

Posted on: April 25, 2020 9:01 pm | Last updated: April 25, 2020 at 9:01 pm