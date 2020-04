സഊദിയില്‍ കൊവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു; മരണ സംഖ്യയിലും വര്‍ധനവ്

Posted on: April 21, 2020 9:52 pm | Last updated: April 21, 2020 at 9:52 pm