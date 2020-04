ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാന സര്‍വീസ് സാധ്യമല്ല: കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍

Posted on: April 6, 2020 4:27 pm | Last updated: April 6, 2020 at 4:52 pm