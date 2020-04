പോത്തന്‍കോട് സമൂഹവ്യാപന സാധ്യതയില്ല; എട്ട് പേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ്: മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

Posted on: April 4, 2020 9:53 am | Last updated: April 4, 2020 at 10:41 am