ലോക്ഡൗൺ പ്രതിസന്ധി: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി

ലോക്ഡൗൺ പ്രതിസന്ധി: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി

Posted on: April 2, 2020 4:00 pm | Last updated: April 2, 2020 at 4:00 pm