സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; കാസര്‍കോട് ജില്ലക്ക് പ്രത്യേക ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍

Posted on: March 31, 2020 6:13 pm | Last updated: March 31, 2020 at 6:13 pm