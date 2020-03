പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി, എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ തുടരണം: ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി

Posted on: March 30, 2020 2:18 pm | Last updated: March 30, 2020 at 2:20 pm