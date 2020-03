കൊവിഡ് 19; മലപ്പുറത്ത് മദ്യശാലകള്‍ അടച്ചിടാന്‍ നഗരസഭാ കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം

Posted on: March 19, 2020 9:42 am | Last updated: March 19, 2020 at 9:42 am