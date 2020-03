ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഗോമൂത്ര പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നും ആശയം; കൊവിഡിന് പ്രതിരോധമരുന്നെന്ന പേരില്‍ ഗോമൂത്രവും ചാണകവും വിറ്റയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Posted on: March 18, 2020 8:58 am | Last updated: March 18, 2020 at 8:58 am