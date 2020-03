കൊവിഡ് : നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വകവെക്കാതെ ഗവര്‍ണറും സംഘവും ലോ കോളജ് സന്ദര്‍ശിച്ചു

Posted on: March 17, 2020 6:40 pm | Last updated: March 17, 2020 at 6:40 pm