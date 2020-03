സഊദിയില്‍ മാളുകളും കോംപ്ലക്‌സുകളും അടക്കും; സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും

Posted on: March 16, 2020 12:11 am | Last updated: March 16, 2020 at 12:11 am