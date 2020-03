എന്റെ ശരീരമേ…എന്റെ ശരീരമേ…

എല്ലാ സാമൂഹിക ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒറ്റ മനുഷ്യന് ആരാണ് ആശ്രയം? സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന വാർത്തയേക്കാൾ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന മറ്റൊരു വാക്കും ആരും ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല.

March 15, 2020