പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ലോറിക്കു പിന്നില്‍ കാറിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു

Posted on: March 15, 2020 9:45 am | Last updated: March 15, 2020 at 9:45 am