ട്രംപിന് കൊറോണയില്ല; പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ്

Posted on: March 15, 2020 7:28 am | Last updated: March 15, 2020 at 10:07 am