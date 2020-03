തിരുവനന്തപുരത്ത് മാളുകളും ബീച്ചുകളും അടക്കും; ജനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍ കഴിയണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

Posted on: March 14, 2020 1:04 pm | Last updated: March 14, 2020 at 1:04 pm