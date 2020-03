സഊദിയില്‍ ഒരാള്‍ക്കു കൂടി കൊവിഡ് 19; വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 21 ആയി

Posted on: March 11, 2020 8:08 pm | Last updated: March 11, 2020 at 8:08 pm