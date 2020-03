കൊവിഡ് 19: പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാനും ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കാനും അനുവാദം

Posted on: March 10, 2020 7:43 pm | Last updated: March 10, 2020 at 7:43 pm