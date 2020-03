ഹെയർപിൻ വളവുകളുടെ പറുദീസ

സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സുമായാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലിമല കയറിയത്. ഒരു നല്ല അധ്യാപികയെ പോലെ ഓരോ ചുവടിലും അവൾ പലതും കാണിച്ചു തന്നു. ഏതൊരു പട്ടണപ്രേമിയെയും ഒറ്റ യാത്രയിലൂടെ പ്രകൃതി സ്‌നേഹിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള കരുത്ത് അവിടെ കണ്ടു. ഒമ്പത് മണിയോടെ കൊല്ലിയുടെ അടിവാരത്ത് കാരവല്ലിയിലെത്തി. അവിടെ നിന്നാണ് കൊല്ലിയിലെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.

