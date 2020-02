സ്‌കൂള്‍ ബസില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥി അതേ ബസ് കയറി മരിച്ചു

Posted on: February 25, 2020 6:50 pm | Last updated: February 25, 2020 at 6:50 pm