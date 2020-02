ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പിട്ടു; തദ്ദേശ വാര്‍ഡ് വിഭജന ബില്ല് നിയമമായി

Posted on: February 18, 2020 5:32 pm | Last updated: February 18, 2020 at 5:39 pm