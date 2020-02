ഗുജറാത്ത് കോളജിലെ ആർത്തവ പരിശോധന

പ്രാകൃതവും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതും ആഗോള സമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയെ നാണം കെടുത്തുന്നതുമാണ് കോളജിൽ നടന്ന ആർത്തവ പരിശോധന. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചു അബദ്ധജഡിലമായ ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്.

